Aragen Life Sciences (früher GVK BIO), ein führendes Unternehmen für Auftragsforschung und -entwicklung (Contract Research and Development Organization, CRDO) mit Hauptsitz in Hyderabad, Indien, gab heute bekannt, dass es von Skyhawk Therapeutics, einem führenden Unternehmen für die Entwicklung niedermolekularer Therapeutika zur Korrektur der RNA-Expression, als Partner in Indien auserkoren wurde. Aragen wird Skyhawk im Rahmen dieser Zusammenarbeit verschiedene Service-Lösungen im Bereich Chemie und Biologie zur Verfügung stellen.

Diese Partnerschaft konzentriert sich auf die Beschleunigung der Forschungspipeline von Skyhawk. "Wir sind hocherfreut, von Skyhawk Therapeutics als Partner in Indien ausgewählt worden zu sein. Bei Aragen glauben wir, dass in jedem Molekül die Möglichkeit für eine bessere Gesundheit steckt. In diesem Sinne freuen wir uns darauf, Aragens zwanzigjährige Fachkompetenz im Bereich Erkenntnisforschung zu nutzen, um Skyhawk bei der Entwicklung seiner neuartigen niedermolekularen Therapeutika zur Bekämpfung einiger der weltweit am schwersten zu behandelnden Krankheiten zu unterstützen", erklärte Manni Kantipudi, CEO von Aragen

Über Aragen Life Sciences

Aragen Life Sciences Pvt Ltd (kurz "Aragen") ist einer der weltweiten Marktführer für Lösungen in den Bereichen Erforschung, Entwicklung und Fertigung für biowissenschaftliche Firmen. Mit einem Team von über 3100 Fachleuten und einem Netzwerk mit Standorten auf der ganzen Welt bieten wir eine nahtlose, integrierte Plattform an, mit der Kundenprogramme sowohl für Kleinmoleküle als auch für Biologika von der Entdeckung bis zur Vermarktung vorangebracht werden können. Aragen wurde 2001 gegründet und bedient heute weltweit über 450 Kunden in verschiedenen Modalitäten und therapeutischen Bereichen.

