Die niederländische Elektronikkette Coolblue eröffnet in Düsseldorf ihre erste deutsche Filiale. Bisher setzt das Unternehmen vor allem auf den Versand von Waren mithilfe einer eigenen Logistik mitsamt Fahrradlieferdienst. Coolblue, der niederländische Marktführer mit Schwerpunkt auf Unterhaltungselektronik, hat jetzt angekündigt, seine erste Filiale in Deutschland zu eröffnen. Das Unternehmen, das vor allem mit einem eigenen Next-Day-Delivery-Service und einen Fahrradlieferservice für Schlagzeilen sorgte, plant, im vierten Quartal im Kö-Bogen II in Düsseldorf eine Filiale zu eröffnen. Kunden werden in der 2.600 Q...

