Darum geht's im Video: Das neue Krypto Update mit Markus Miller kommt wieder locker-lässig in Blockbuster-Länge daher - Aber zu besprechen gibt's auch einiges: Neben den aktuellen Entwicklungen beim Bitcoin und dessen Mining nach dem China-Verbot stehen dieses Mal auch die "großen" Themen auf dem Zettel. So widmen sich Markus und Richy der Blockchain als Lösung für den Klimawandel, dem Digitalisierungs-Nachzügler Deutschland, den omnipräsenten Krypto-Erpressern und ganz nebenbei auch noch dem Thema Geburtsurkunden... wie das alles in 68 Minuten Video passen soll? Seht selbst - 00:00 - Krypto-Marktüberblick 04:05 - Scharf auf Markus Millers Buch? 04:55 - Deutsche Börse / Coinbase / Binance 11:39 - Einbruch bei DeFi-Anwendungen? 16:19 - Schafft "Krypto-Lobby" einheitliche Regulierung? 19:34 - Blockchain bei Levi Strauss? 23:52 - Deutschland als digitales Entwicklungsland 29:38 - Blockchain als Lösung für Klimawandel? 31:33 - Krypto-Geldautomaten als Einstiegshilfe? 35:20 - Der Bitcoin ist ein Bambus! 38:07 - Bitcoin-Mining wird einfacher? 45:20 - Krypto-Blase vs. Geldmenge 51:23 - Krypto Klatsch & Tratsch 01:01:47 - Hype um Krypto-Erpressungen 01:08:04 - Und Ethereum...? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/