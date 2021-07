EQS Group-Ad-hoc: Partners Group / Schlagwort(e): Sonstiges

Baar-Zug, Schweiz, 15. Juli 2021 | Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR) Kapitalzusagen in Höhe von USD 12 Mrd. im ersten Halbjahr 2021

Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 13 Mrd. im ersten Halbjahr 2021

Erwartete Kundennachfrage in Höhe von USD 19 bis 22 Mrd. für das Gesamtjahr 2021 Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen, erhielt im ersten Halbjahr 2021 von seiner internationalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 12.1 Mrd. (H1 2020: USD 8.3 Mrd.), womit sich das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens zum 30. Juni 2021 auf USD 118.9 Mrd. beläuft (31. Dezember 2020: USD 109.1 Mrd.). Im selben Zeitraum investierte Partners Group global über alle Anlageklassen hinweg USD 13.1 Mrd. in attraktive Anlagen, die von transformativem Wachstum profitieren. David Layton, Partner und Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir starteten das Jahr mit einer vielversprechenden Investitionspipeline sowie Kundennachfrage. Während die Märkte zunehmend an Momentum gewannen und das Vertrauen der Investoren zurückkehrte, konnten wir diese Pipeline in attraktive Investitionen umwandeln. Dabei blieben wir auch im aktuellen Umfeld, das von hohen Bewertungen geprägt ist, selektiv und diszipliniert. Das anhaltende Vertrauen der Kunden in unsere Privatmarktplattform führte zu einem bedeutsamen Wachstum des verwalteten Vermögens. Wir werden uns mit unserem thematischen Investitionsansatz weiterhin auf Subsektoren konzentrieren, die von transformativen Trends profitieren und sind davon überzeugt, dass diese Unternehmen und Anlagen von dem zukünftigen Wachstum in diesen Sektoren profitieren werden. Aufgrund unserer robusten Investitionspipeline und Kundennachfrage sind wir auch für unsere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr zuversichtlich." Global diversifizierte Kundennachfrage

Die Kundennachfrage war im ersten Halbjahr 2021 über die gesamte Plattform hinweg gut diversifiziert. Partners Groups massgeschneiderte Kundenlösungen trugen mit 64% der Kundennachfrage am stärksten zu den Kapitalzusagen bei, während 36% von traditionelleren Privatmarktprogrammen stammten. Massgeschneiderte Kundenlösungen beinhalten Mandate in einer oder mehreren Anlageklassen sowie Evergreen-Programme, welche auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kundschaft eingehen. Sarah Brewer, Partner und Co-Head Client Solutions, fügt hinzu: "Immer mehr Kunden schätzen die Flexibilität unserer massgeschneiderten Privatmarktlösungen. Diese machen heute 65% unseres gesamten verwalteten Vermögens aus. Wir sind davon überzeugt, dass der Zugang zu Privatmärkten über diese Vielfalt an Lösungen in unserer Industrie einzigartig ist und zugleich den unterschiedlichen Investitionsbedürfnissen unserer Kunden nachkommt." Im ersten Halbjahr 2021 verteilten sich die Kapitalzusagen auf alle vier Anlageklassen der Privatmärkte, wobei Private Equity den grössten Anteil aufwies. Die Kundennachfrage nach Private Equity Lösungen konnte über die gesamte Palette von traditionellen und massgeschneiderten Programmen hinweg beobachtet werden. Bei den traditionellen Programmen entfiel die grösste Nachfrage auf Partners Groups vierten Buyout-Fonds, welcher sich dem finalen Closing nähert. Bei den massgeschneiderten Lösungen trug nebst starkem Wachstum von Mandaten und anderen Evergreen-Programmen das US Flagship-Programm substanziell zum Anstieg des verwalteten Vermögens bei. Dieses Flagship-Programm verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 die höchsten Kapitalzuflüsse seit seiner Lancierung. Neben Kapitalzusagen in Höhe von USD 12.1 Mrd. wurde das Wachstum des verwalteten Vermögens im ersten Halbjahr 2021 von der soliden Performance ausgewählter Investitionsprogramme, die ihr verwaltetes Vermögen an die Entwicklung des Nettovermögenswerts (NAV)[1] knüpfen, in Höhe von USD 3.3 Mrd. unterstützt. Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen beliefen sich auf USD -2.9 Mrd. und Kapitalrückflüsse aus Evergreen-Programmen auf USD -1.0 Mrd. Fremdwährungseffekte beeinflussten das Wachstum des verwalteten Vermögens mit USD -1.6 Mrd., was insbesondere auf die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen ist. Insgesamt stieg das verwaltete Vermögen netto um USD 9.8 Mrd. an. Das verwaltete Vermögen teilt sich zum 30. Juni 2021 wie folgt über alle Anlageklassen hinweg auf: USD 59 Mrd. Private Equity (49%), USD 26 Mrd. Private Debt (22%), USD 17 Mrd. Private Real Estate (15%) sowie USD 16 Mrd. Private Infrastructure (14%). Starke Investitionsaktivität aufgrund solider Investitionspipeline [2]

Der thematische Investitionsansatz führte zu einer attraktiven Investitionspipeline, die es Partners Group im ersten Halbjahr 2021 ermöglichte, gesamthaft USD 13.1 Mrd. in transformative Anlagen über alle Anlageklassen der Privatmärkte hinweg zu investieren. Im ersten Halbjahr 2021 waren die USA mit einem Anteil von 55% der Gesamtinvestitionen die aktivste Region. In Europa wurden 32% der Gesamtinvestitionen getätigt und im Raum Asien-Pazifik sowie dem Rest der Welt 13%. Beispiele für kürzlich getätigte US Investitionen sind Axia Women's Health, ein führender Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen für Frauen, der gut positioniert ist, um in dieser wachsenden Branche zu expandieren, sowie Idera, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen, welcher seiner Kundschaft den digitalen Wandel erleichtert. Im Bereich Infrastruktur wurde die gemeinschaftliche Solar- und Batteriespeicherplattform Dimension Renewable Energy übernommen, welche den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Energieproduktion unterstützt. Veräusserungen ebnen den Weg für Rekordausschüttungen

Eine solide Nachfrage nach Qualitätsanlagen und ein günstiges Veräusserungsumfeld ermöglichten es Partners Group im ersten Halbjahr 2021 verschiedene Portfolioanlagen zu realisieren. Dies führte zu unterliegenden Portfoliorealisierungen in Höhe von USD 10.5 Mrd. (H1 2020: USD 5.7 Mrd.). Aufgrund einiger Veräusserungen, welche im ersten Halbjahr 2021 bekannt gegeben wurden, jedoch erst im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden, erwartet Partners Group zusätzliche Ausschüttungen in der Höhe von mindestens USD 5 Mrd. und rechnet deswegen für das Jahr 2021 mit einem Rekord hinsichtlich Portfoliorealisierungen. Eine namhafte Veräusserung, welche erst nach dem 30. Juni abgeschlossen wurde, ist der Verkauf von GlobalLogic, einem führenden US-amerikanischen Anbieter von digitalen Softwaredienstleistungen, zu einem Unternehmenswert von USD 9.5 Mrd. Zu weiteren unterzeichneten Veräusserungen, welche im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden, zählt ein grosses Portfolio an Industrieimmobilien in den USA mit einer mietbaren Fläche von insgesamt 800'000 Quadratmetern. Erwartete Kundennachfrage für das Jahr 2021 auf USD 19 bis 22 Mrd. angehoben

Aufgrund der robusten Kundennachfrage im ersten Halbjahr 2021 hat Partners Group die Bandbreite der erwarteten Kundennachfrage für das Gesamtjahr 2021 von USD 16 bis 20 Mrd. auf USD 19 bis 22 Mrd. erhöht. Partners Groups Schätzungen zu den Tail-Down-Effekten aus reiferen Investitionsprogrammen und den Kapitalrückflüssen aus Evergreen-Programmen für das Gesamtjahr 2021 bleiben unverändert bei ungefähr USD -9.5 Mrd. Heutige Telefonkonferenz

Das Management von Partners Group wird heute um 18.15 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken Sie bitte hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten Kontaktpersonen an. Wichtige Termine 2021 7. September 2021 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2021 [1] Partners Group veröffentlicht ihr gebührenpflichtiges verwaltetes Vermögen. Die meisten Evergreen-Programme des Unternehmens basieren ihre Gebühren auf den NAV. Die Wertentwicklung des Portfolios während des Berichtszeitraums wirkt sich dadurch auf den NAV dieser Produkte aus, was sich in einer entsprechenden Änderung des verwalteten Vermögens widerspiegelt. [2] Unabhängig davon, ob es im Text explizit erwähnt wird oder nicht, wurden alle Investitionen von Partners Group im Auftrag der Kundschaft des Unternehmens und nicht für die Partners Group Holding AG oder einem mit Partners Group verbundenen Unternehmen getätigt. Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit über USD 150 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure. Partners Group hat das Ziel, starke Renditen durch Investitionen in thematische Wachstumstrends zu erwirtschaften und dadurch das Potenzial von Unternehmen und Anlagen zu realisieren. Das Unternehmen ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt danach, nachhaltige Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit USD 119 Mrd. verwaltetem Vermögen zum 30. Juni 2021 bietet Partners Group ein innovatives Angebot an massgeschneiderten Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com- oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter. Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

