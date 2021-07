Berlin (ots) - WELT Nachrichtensender zeigt heute Abend ab ca. 22.15 Uhr die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden live aus dem Weißen Haus in Washington. Vorher wird der Sender seine 14-stündige Livestrecke wegen der schweren Unwetter im Südwesten Deutschlands verlängern und auch nach 20 Uhr weiter berichten.



