FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GP STRATEGIES CORP DL-,01 NPD US36225V1044
AB/FROM ONWARDS 15.07.2021 18:25 CET
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GP STRATEGIES CORP DL-,01 NPD US36225V1044
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