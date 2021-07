Berlin (ots) - Boosted, aktuelles Portfolio mit 30+ Marken, schafft ganzheitliches Programm zur Förderung seiner erfolgreichen UnternehmerBoosted Commerce, in den USA gegründet im August 2019 von Keith Richman und Charlie Chanaratsopon und ausgestattet mit 137 Millionen USD Akquisitionskapital, akquiriert deutsche und europäische Amazon-Händler und E-Commerce-Marken.Das in Los Angeles ansässige E-Commerce-Unternehmen Boosted Commerce hat mit dem "Seller Circle" ein neues Programm für seine Unternehmer gestartet, die ihre FBA-Unternehmen an Boosted verkauft haben. Das Programm wurde von Boosted ins Leben gerufen, um die Errungenschaften ausscheidender Gründer zu würdigen und sie gleichzeitig zu befähigen, neue Unternehmen aufzubauen.Der "Seller Circle" bietet Unternehmern, die erfolgreich mit einem Exit an Boosted ausgestiegen sind, die Möglichkeit, ihren Erfolg zu feiern und neue Energie zu tanken, bevor sie ihr nächstes Projekt starten. Das Boosted-Team kennt die Herausforderungen, mit denen Gründer jeden Tag konfrontiert sind, aus eigener Erfahrung und setzt sich dafür ein, dass jeder Unternehmer eine erfolgreiche Zukunft hat. Die Mitbegründer von Boosted haben zuvor Einzelhandelsmarken mit weltweit mehr als 5.000 Mitarbeitern, 350 Geschäften und 500 Millionen Dollar Umsatz aufgebaut. Die meisten Unternehmer, die ihr Unternehmen verkauft haben, entscheiden sich dafür neue Projekt anzugehen. Sie sind regelmäßig bereit für die nächste großartige Idee."Ein Geschäft zu führen, insbesondere ein Shopify- oder FBA-Geschäft, ist eine aufregende und anstrengende Reise", sagt Keith Richman, Mitbegründer und CEO von Boosted Commerce. "Unser Ziel mit dem Seller Circle ist es, das erfolgreiche Ende dieser Reise zu würdigen und für sie da zu sein, wenn sie eine neue Reise beginnen wollen."Das "Seller Circle"-Programm umfasst vier Säulen, die Boosted als wichtig für Verkäufer nach ihrem Ausstieg erachtet. Dieser einzigartige Ansatz zielt darauf ab, Verkäufer zu feiern, vorzubereiten und weiterzubilden sowie ihnen zu helfen, mit sich im Reinen zu sein, während sie die nächste Etappe angehen.Boosted Commerce bietet eine Mischung aus hochwertigen Geschenken, erstklassigem Zugang zu führenden Technologien und Ideen sowie Tools für einen ausgeglichenen, gesunden Lebensstil. Beispielsweise erhalten Mitglieder im "Seller Circle" VIP-Zugang zu vierteljährlichen Veranstaltungen die von erfolgreichen Beratern und Unternehmern geleitet werden, sowie kuratierte Erlebnisse, die sich auf finanziellen und persönlichen Erfolg konzentrieren - einschließlich Treffen mit Tucker Cain, Präsident der Los Angeles Dodgers, Elie Seidman, ehemaliger CEO von Tinder, Tom Staggs, ehemaliger COO von The Walt Disney Company, und Führungskräften von Spotify, Goldman Sachs sowie mehreren Risikokapitalfirmen und Family Offices.Interessierte VerkäuferInnen finden weitere Informationen und Kontaktdetails unter www.boostedcommerce.com/deJeder Exit-Interessierte kann bei Boosted sein Unternehmen oder seine Marke bewerten lassen.Über Boosted CommerceBoosted Commerce kauft, baut und erweitert qualitativ hochwertige Handels- und Amazon/FBA-Marken. Durch die Verwendung von proprietären Daten und Technologien identifiziert Boosted Marktchancen, Produkttrends und aufstrebende Marken. Boosted treibt das Wachstum seines Portfolios mithilfe des "Boosted Brain"-Playbooks an, das über 750 eCommerce-Betriebsabläufe enthält. Boosted hat bislang über 30 Marken erworben, die über Amazon, Shopify, Walmart und D2C vertrieben werden. Die Gründer von Boosted, Keith Richman und Charlie Chanaratsopon, sind selbst erfolgreiche Unternehmer und bringen nicht nur viel Erfahrung im Einzelhandel und im digitalen Marketing mit, sondern helfen Gründern auch leidenschaftlich gerne bei der Umsetzung ihrer Visionen. Mit einem klaren Fokus auf Endkunden ist das Boosted-Team stolz auf seine produktbezogene Wachstumsstrategie und die Entwicklung seines Portfolios. Boosted Commerce besitzt 137 Mio. USD Funding und zum Marken-Portfolio gehören bspw. Simplified Skin, Tub Cubby und Asterwood Naturals. Weitere Informationen unter www.boostedcommerce.com/de.Pressekontakt:Stefan Pohl0163 322 9191stefan.pohl@boostedcommerce.comOriginal-Content von: Boosted Commerce, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156055/4969907