Hello Fresh - Startet die Aktie des Kochboxen-Lieferdienstes jetzt mit mehr Auswahl durch?

Pullback Trading-Strategie

Symbol: HFG ISIN: DE000A161408



Rückblick: HelloFresh ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. In der Corona-Krise konnte HelloFresh ordentlich zulegen. Die Aktie zeigte in der Vergangenheit zwar immer wieder einmal ausgeprägte Trend- Korrekturbewegungen, aber es sieht so aus, als ob das Papier des Kochboxen-Lieferdienstes weiter Richtung Norden ziehen möchte und die 100 Euro-Marke ins Visier nimmt.

Meinung: Gerade teilte das Unternehmen mit, dass man das Geschäft mit Fertigmahlzeiten mit dem Kauf des australischen Unternehmens Youfoodz ausbauen will. Bereits letzten November hatte HelloFresh Factor75 übernommen, einen US-amerikanischen Anbieter von Fertiggerichten. Mit den Zusatzangeboten durch Factor75 und Youfoodz will HelloFresh Kunden für sich gewinnen, die nicht mehr hinter dem Herd stehen, sondern die Gerichte sofort essen wollen. Die Aktie zeigt gerade einen Rücksetzer zum EMA-20. Bei rund 85 EUR hat sich in den letzten Tagen ein Widerstandsbereich gebildet. Wenn die Aktie diesen überwinden kann, wäre dies unser Kaufsignal.

Chart vom 15.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 82.62 EUR



Setup: Für die Eröffnung eines Long-Trades sollte abgewartet werden, bis die Aktie den Ausbruch zur Oberseite vollzieht. Nach dem Einstieg könnte die Position unter dem letzten Tiefpunkt, unter dem EMA-20, abgesichert werden.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HFG



