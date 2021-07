Ein Gaming-PC für die Hosentasche soll das neue Gerät sein. Es ähnelt in manchem frappierend dem Marktführer von Nintendo. An der Leistung hat Valve jedoch schwer geschraubt, am Preis nicht. Wie es sich bereits angebahnt hatte, greift Valve Nintendo im Bereich Handheld-Konsole an. Das US-Spieleunternehmen packt bei der Vorstellung einge Superlative aus: Das Gerät sei nicht nur das leistungsstärkste, sondern auch das umfangreichste seiner Art. Der Konzern, der mit Half-Life und dem Ableger Counter-Strike groß wurde, spricht von einem Handheld-Gaming-PC. Dazu hat er mit AMD zusammen ...

