Frauen machen fast 25 % der Belegschaft des Unternehmens aus

REDWOOD CITY, Kalifornien, July 15, 2021, das branchenführende Datenunternehmen für DevOps, gibt eine Erhöhung der Diversität in seiner Belegschaft von 29,5 % im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2021 auf 31,7 % im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt. Das entspricht einem Anstieg von über 2 % im Vergleich zum letzten Quartal. Das Unternehmen verzeichnete zudem einen Anstieg des Frauenanteils von 22,8 % im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2021 auf 24,7 % im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022. Das entspricht einem Anstieg von fast 2 % im Vergleich zum letzten Quartal. Insgesamt liegt die Anzahl der Mitarbeitenden weltweit bei 500, was einer Steigerung von 36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Obwohl Frauen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, sind sie in der Technologiebranche immer noch stark unterrepräsentiert. Laut dem National Center for Women & Information Technology ) belegten Frauen im Jahr 2020 57 % der Arbeitsplätze in den USA, aber nur 25 % der Stellen für Computerfachkräfte.

"Vielfalt ist ein zentraler Bestandteil unserer Werte bei Delphix. Wir streben danach, einen diversen Mitarbeiterstamm zu gewinnen und zu binden, und setzen spezielle Anwerbetools ein, um eine größere Menge an diversen Kandidatinnen zu erreichen. Wir haben Fortschritte gemacht, aber es gibt noch viel mehr zu tun", so Jedidiah Yueh, Gründer und CEO von Delphix.

Das HR-Team des Unternehmens wurde bei den 19. Annual American Business Awards zum Gewinner des Bronze Stevie Award in der Kategorie "HR Team of the Year" gekürt. Mit dem Preis wurde der Einsatz des Teams gewürdigt, mit dem es das Unternehmen während der Pandemie vom "reinen Durchhalten zum Erfolg" geführt haben.

"Als fast 40 % unserer Mitarbeiter in Indien von der Pandemie betroffen waren, wurde die Arbeitslast auf andere Regionen verteilt. Den Betroffenen wurde eine längere Auszeit geboten und es wurde eine temporäre Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um Mitarbeiter in Not zu unterstützen", so Jason Binder, VP of People bei Delphix.

Delphix hat im letzten Quartal zudem enorme Fortschritte bei der Produktinnovation verzeichnen können und Folgendes angekündigt:

Salesforce-Integration : ? Mit der neuen Lösung können Salesforce-Kunden den strategischen Wert von Salesforce-Daten bei gleichzeitiger Einhaltung von Datenschutzrichtlinien nutzen.

AppDynamics-Integration : Die neue Lösung zielt darauf ab, die Ausfallzeiten von Anwendungen auf null zu reduzieren und kritische Funktionen zur Verbesserung des Produktionsbetriebs und zur Automatisierung von Workflows für die Standortzuverlässigkeit bereitzustellen.

Erweiterte Maskierungsalgorithmen:Verbesserung der Compliance-Lösung, mit der Unternehmen den Datenschutz und die Sicherheit durch einfachere Maskierung von Datums- und Kartenzahlungsinformationen verbessern können.

Zu den Kunden von Delphix gehören 24 der Fortune-100-Unternehmen, sieben der zehn führenden Banken in Nordamerika, fünf der zehn wichtigsten Telekommunikationsunternehmen der Welt und über 60 Versicherungs- und Krankenversicherungsunternehmen.

Über Delphix

Delphix ist das branchenführende Datenunternehmen im Bereich DevOps.

Daten sind entscheidend für das Testen von Anwendungsversionen, Modernisierung, Cloud-Einführung und KI/ML-Programme. Wir bieten eine automatisierte DevOps-Datenplattform für alle Unternehmensanwendungen. Delphix maskiert Daten zur Einhaltung von Datenschutzrichtlinien, schützt Daten vor Ransomware und liefert effiziente, virtualisierte Daten für CI/CD.

Unsere Plattform umfasst grundlegende DevOps-APIs für die Bereitstellung, Aktualisierung, Wiederherstellung, Integration und Versionskontrolle von Daten. Führende Unternehmen, darunter UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt und Fannie Mae nutzen Delphix, um die digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.delphix.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook .

