NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Santander mit Blick auf einen Zukauf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Die bekannt gegebene Einigung auf die Übernahme des US-amerikanischen Anleihebrokers Amherst Pierpont passe zur Unternehmensstrategie der spanischen Bank, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auf Basis der Renditeerwartungen für den Konzern sowie der Kapitalausstattung aber vergleichsweise teuer. Seine Gewinnprognosen für die zwei kommenden Jahre lägen weiterhin deutlich unter den Konsensschätzungen./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 14:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 14:11 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

BANCO SANTANDER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de