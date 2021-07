Die Innovationsführer bei Textiltechnologien, The LYCRA Company und HeiQ, sind eine breit angelegte Zusammenarbeit über mehrere Technologie- und Markenplattformen eingegangen, die Verbrauchern auf der ganzen Welt innovativere und nachhaltigere qualitätsoptimierende Textiltechnologien bringen soll.

Leaders of The LYCRA Company HeiQ announce collaboration. (Photo: Business Wire)

Nach den Sondierungsgesprächen, die Anfang 2019 begonnen wurden, haben HeiQ und The LYCRA Company entschieden, ihre gemeinsamen Geschäftsphilosophien und Stärken im Bereich Textilforschung, kommerzielle Netzwerke und globales Marketing zu nutzen, um Innovationsplattformen in großen Textilmärkten einzuführen. Die Unternehmen planen Innovationen für Verbrauchermarken in den Marktsegmenten Stretch, Thermoregulierung, Frische und Nachhaltigkeit.

"Wir freuen uns, den Beginn dieser Zusammenarbeit bekannt geben zu können, deren Fundament die Gespräche sind, die wir vor zwei Jahren aufgenommen haben", kommentiert Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer bei The LYCRA Company. "Indem wir die Stärken beider Unternehmen zusammenführen, werden wir weiterhin bedeutende Innovationen in der Textilindustrie ermöglichen und neue Lösungen in kürzerer Zeit für ein breiteres Zielgruppe auf den Markt bringen."

Gemeinsam bringen The LYCRA Company und HeiQ bewährtes Know-how in die globale Textil-Wertschöpfungskette von Garnverarbeitern, Stofffabriken, Bekleidungsherstellern, Marken und Einzelhändlern ein und stellen ihr Engagement für nachhaltige, verbraucherorientierte Innovationen unter Beweis, die über Partnerschaften bereitgestellt werden und bei der Performance von Textilprodukten eine völlig neue Ebene erreichen. Diese Branchenführer verfügen über Stärken, die sich gegenseitig ergänzen. Während The LYCRA Company der unter Verbrauchern anerkannte Marktführer bei Markenfasern und -geweben ist, die Anforderungen wie Stretch, Wärme oder Kühlung erfüllen und gleichzeitig den Erwartungen an Nachhaltigkeit gerecht werden, ist HeiQ ein anerkannter Innovator bei Innovationen, die Frische, Nachhaltigkeit, intelligentes Temperaturmanagement, antivirale Eigenschaften, Trockenheit und viele andere Marktbereiche abdecken.

Die erste von vielen Innovationsplattformen wird im Laufe des Sommers auf den Markt kommen und dem Verbraucher eine neue Dimension des Komforts und der Zuverlässigkeit bieten, indem HeiQ Frische und antivirale Vorteile mit der Qualität und dem Komfort von Stretch-Stoffen verbindet, die mit der neuen LYCRA freshFX-Technologie als neuen Markenstandard zertifiziert sind. Die Vorbereitungen für diese Innovation laufen bereits und werden zunächst den Schwerpunkt auf die lokale chinesische Wertschöpfungsketten für Verbraucher in China legen. Die Markteinführung ist für die Intertextile-Messe in Shanghai Ende August geplant.

"Wir bei HeiQ wollen Marken und Fabriken der Textilbranche in die Lage versetzen, mehr Komfort, Leistung und Nachhaltigkeit in ihre Textilprodukte zu bringen und gleichzeitig die Markenbekanntheit bei wichtigen Konsumenten zu steigern, die am meisten von diesen Innovationen profitieren werden", berichtet Carlo Centonze, Mitbegründer und CEO der HeiQ Group. "Die Zusammenarbeit mit The LYCRA Company führt nicht nur die besten Köpfe zusammen, sondern wird auch dafür sorgen, dass die Vorteile unserer wegweisenden Innovationen möglichst vielen Verbrauchern zugutekommen."

"Die Zusammenarbeit basiert auf einem starken Fundament gemeinsamer Werte und Geschäftsphilosophien unserer Unternehmen", kommentiert Julien Born, CEO bei The LYCRA Company. "Wir freuen uns darauf, unsere natürlichen Synergien zu nutzen und neue Lösungen für die Bekleidungsindustrie zu finden."

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das Ziel, relevante Verbraucherbedürfnisse wie Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zu erfüllen. Musterstoffe und Kleidungsstücke werden im Spätsommer für die kommerzielle Auswahl erhältlich sein.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technische Expertise, nachhaltigen Lösungen und beispiellosen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Die Geschichte von The LYCRA Company reicht bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die Faser LYCRA entwickelt wurde. Heute hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Produkten ihrer Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die den Verbraucherwünschen nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA freshFX ist ein Handelszeichen von The LYCRA Company.

Über HeiQ

HeiQ wurde 2005 als Ausgründung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründet und ist am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert (LSE:HEIQ). HeiQ ist führend bei der Textil- und Materialinnovation und entwickelt einige der effektivsten, langlebigsten und leistungsfähigsten Technologien, die derzeit auf dem Markt sind. HeiQ hat sich dem Ziel verschrieben, das Leben von Milliarden von Menschen durch wegweisende Textil- und Materialinnovationen zu verbessern. Durch die Kombination von drei Kompetenzfeldern Forschung, Herstellung von Spezialmaterialien und Branding von Konsumgütern ist HeiQ der ideale Innovationspartner, um differenzierende und nachhaltige Produkte zu entwickeln und den Mehrwert beim Verkauf an den Endkunden zu monetarisieren. Mit seinen 14 Niederlassungen, 7 Produktionsstätten und 7 Forschungs- und Entwicklungszentren beschäftigt HeiQ heute 190 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über eine Jahreskapazität von 45.000 Tonnen Spezialchemikalien und beliefert mehr als 1.000 Industriekunden in rund 60 Ländern. Konsumgüter und medizinische Geräte von HeiQ sind heute in 56 Ländern erhältlich. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.heiq.com.

