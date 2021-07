The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2021ISIN NameDE000HLB3DS5 LB.HESS.THR.CARRARA07X/16US37247DAP15 GENWORTH FINL 2021DE000BLB2VA3 BAY.LDSBK.IS.14/21DE000A11QBA6 DZ HYP PF.R.1169 MTNUS88167AAC53 TEVA P.FI.NL III 16/21XS0440345063 ENW FINANCE 09/21 MTNUS471048AW82 JAP BK INT 2021 DTCXS1720639779 TOYOTA MOTOR CRED17/21MTNUS064159FL54 BK NOVA SCOTIA 14/21XS1453477181 LDKRBK.BAD.W.MTN 16/21DLXS1449306064 IND.+COM.BK 16/UND. FLRXS1438319656 NTT FINANCE 16/21 MTNES06445809M0 IBERDROLA INH. -ANR-