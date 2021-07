The following instruments on XETRA do have their first trading 16.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.07.2021Aktien1 AU0000160905 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.2 NL0000440618 Neways Electronics International N.V.3 CA21872J3073 Core One Labs Inc.Anleihen/ETF1 CA135087M508 Canada, Government of...2 IT0005452989 Italien, Republik3 AU3SG0002520 South Australian Government Financing Authority4 DE000HVB5P84 UniCredit Bank AG5 US04686E3C40 Athene Global Funding6 US38141GYJ74 The Goldman Sachs Group Inc.7 US38141GYK48 The Goldman Sachs Group Inc.8 GB00BLPK7334 Großbritannien und Nord-Irland9 XS2359419020 Open Bank S.A.10 DE000HLB25H7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB25G9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB24L2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 IE00B4ND3602 iShares Physical Gold ETC