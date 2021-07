Unter den hierzulande meistbeachteten Aktien stach gestern vor allem die Aktie von CUREVAC mit einem erneuten herben Kurssturz um - 9,2 % negativ heraus.In diesem Falle sorgte für massive Irritationen und Verunsicherung unter den Anlegern, dass gemäß der am 21.06. erfolgten Dokumentationseinreichung an die US-Börsen- und Wertpapieraufsichtsbehörde SEC (= 5 Tage nach der Publikation eines extrem enttäuschenden Wirkungseffizienzgrads ihres Vakzins von nur 47 % sowie dem daraufhin am Folgetag verzeichneten Aktieneinbruch im Tief um bis zu - 50 %) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...