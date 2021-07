DJ MÄRKTE ASIEN/Mehrheitlich Abgaben - Technologiewerte geben nach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Erneut mit keiner einheitlichen Tendenz zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am letzten Handelstag der Woche. Die schwachen Vorgaben von der Nasdaq sorgen vor allem bei den Technologiewerten für Abgaben. Daneben treten die Sorgen um eine rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus wieder stärker in den Vordergrund. Hier dominieren die Sorgen, dass sich dies negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken könnte. Dazu stocke das Impftempo in vielen Ländern. Der Hang-Seng-Index in Hongkong kann gegen den Trend seine Vortagesgewinne weiter ausbauen und gewinnt 0,5 Prozent.

Die Bank of Japan (BoJ) hat wie befürchtet die Wachstumsprognose für dieses Fiskaljahr gesenkt, blieb aber bei ihrer Ansicht, dass die Wirtschaft auf einen moderaten Aufschwung zusteuert. So wird nun noch mit einem Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent gerechnet nach zuvor 4,0 Prozent. Die Schätzung für 2022 wurde dagegen auf plus 2,7 von plus 2,4 Prozent nach oben genommen, da erwartet wird, dass der Konsum mit der Beschleunigung der Impfungen anziehen werde. Den Einlagensatz bestätigte die BoJ wie erwartet. Für den Nikkei-225 geht es um 0,9 Prozent auf 28.029 Punkte nach unten.

Der Schanghai-Composite liegt leicht im Minus. Auch hier zeigen sich die Technologiewerte mit Kursverlusten. Während sich die chinesischen Konjunkturdaten überwiegend besser als erwartet gezeigt haben, könnte sich das Wachstum bei großen chinesischen Technologie-Unternehmen aufgrund regulatorischer Risiken verlangsamen, heißt es.

Auch in Südkorea, wo der Kospi 0,5 Prozent verliert, stehen vor allem Technologiewerte auf den Verkaufslisten der Investoren. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics geben um 1,2 Prozent nach, SK Hynix büßen 2,0 Prozent ein.

Taiwan Semiconductor nach Zahlen wenig verändert

Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigen sich entgegen den Abgaben im Technologie-Sektor unverändert. Wegen der starken Nachfrage nach Halbleitern hat der Chiphersteller im zweiten Quartal 11 Prozent mehr verdient. Der Nettogewinn erhöhte sich zwar, blieb aber hinter der von S&P Global Market Intelligence erhobenen Konsensschätzung der Analysten zurück.

Die Papiere von Eisai brechen um 11 Prozent ein, nachdem bekannt geworden ist, dass drei große US-Krankenhäuser das neue Alzheimer-Medikament des Pharma-Konzerns nicht verabreichen werden. Fast Retailing rutschen 3,8 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gesenkt hat.

In Sydney verlieren die Aktien von Rio Tinto 0,5 Prozent. "Die Produktionszahlen waren fast auf der ganzen Linie schwach", sagt RBC Capital Markets mit Blick auf den veröffentlichten Zwischenbericht. Die Analysten gehen davon aus, dass es "wohl einige Zeit dauern wird, bis das Investoren-Vertrauen in das Unternehmen wiederhergestellt ist, da noch viele Unsicherheiten über dem Geschäft liegen."

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.335,60 -0,00% +11,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.028,73 -0,89% +4,2% 08:00 Kospi (Seoul) 3.269,04 -0,52% +13,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.563,79 -0,02% +2,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.121,00 +0,45% +2,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.143,04 +0,10% +10,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.516,53 -0,28% -7,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1811 -0,0% 1,1813 1,1829 -3,3% EUR/JPY 129,92 +0,1% 129,75 129,87 +3,0% EUR/GBP 0,8536 -0,1% 0,8544 0,8557 -4,4% GBP/USD 1,3837 +0,1% 1,3826 1,3822 +1,2% USD/JPY 110,00 +0,1% 109,84 109,78 +6,6% USD/KRW 1139,31 -0,2% 1141,46 1141,22 +4,9% USD/CNY 6,4655 +0,1% 6,4609 6,4611 -0,9% USD/CNH 6,4666 +0,1% 6,4629 6,4618 -0,6% USD/HKD 7,7679 0% 7,7679 7,7671 +0,2% AUD/USD 0,7438 +0,2% 0,7425 0,7465 -3,4% NZD/USD 0,7023 +0,6% 0,6984 0,7010 -2,3% Bitcoin BTC/USD 31.887,01 +0,5% 31.715,51 32.490,01 +9,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,63 71,65 -0,0% -0,02 +48,1% Brent/ICE 73,43 73,47 -0,1% -0,04 +43,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,75 1.829,45 -0,1% -2,70 -3,8% Silber (Spot) 26,36 26,33 +0,1% +0,04 -0,1% Platin (Spot) 1.139,00 1.142,73 -0,3% -3,73 +6,4% Kupfer-Future 4,33 4,33 +0,1% +0,00 +22,8% ===

