Die Roboterwagen-Firma AURORA geht als erster aussichtsreicher Entwickler der Zukunftstechnologie an die Börse. Das Unternehmen nimmt dabei - wie viele Start-ups aktuell - eine Abkürzung über die Fusion mit einer bereits börsennotierten Firmenhülle. AURORA wird bei dem Deal mit rund 11 Mrd. $ bewertet und will rund 2 Mrd. $ frisches Geld einnehmen.



Erst im Jahr 2023 rechnet AURORA mit erste Erlösen aus dem Einsatz seiner Roboterauto-Technologie - und veranschlagt magere 2 Mio. $. Dann soll aber rasantes Wachstum folgen: 123 Mio. $ Umsatz 2025 und gut 2 Mrd. $ zwei Jahre später. Die Kosten sind aber schon jetzt hoch: Allein für dieses Jahr rechnet AURORA mit einem Geldabfluss von mehr als 550 Mio. $. Bis Ende 2026 sollen noch einmal gut 3,7 Mrd. $ dazukommen.



Zu den Kooperationspartner von AURORA gehört unter anderem TOYOTA MOTOR. Ende vergangenen Jahres übernahm AURORA das Roboterwagen-Programm von UBER, nachdem der Fahrdienst-Vermittler in der Corona-Pandemie auf Sparkurs ging.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



