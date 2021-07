Die Gen Z hat viele Ansprüche an ihren Job - aber es ist nicht allein das Geld, das zählt. Vielmehr wollen die unter 25-Jährigen sich einbringen und mitgestalten, am liebsten im Mittelstand. Als Generation Z (kurz Gen Z) werden im Allgemeinen jene Menschen genannt, die zwischen 1995 oder 1997 und 2010 geboren wurden, also aktuell maximal 25 Jahren alt sind. Die Gen Z gilt als Nachfolgegeneration der Millennials. Deren Vertreter wurden im Zeitraum zwischen den frühen 1980ern und den späten 1990er-Jahren geboren. In den vergangenen Jahren haben sich Arbeitgeber und Marktforscher viel ...

