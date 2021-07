Am 3. Juni haben die Nvidia-Aktionäre auf der Hauptversammlung dem Aktiensplit zugestimmt. Statt einer Aktie werden Nvidia-Anleger nach US-Handelsschluss am Montag vier Papiere des Chip-Herstellers im Depot halten - eine psychologische Sondersituation, die Outperformance bedeuten könnte. Die Aktie von Nvidia zählte zu den stärksten Papieren der vergangenen Jahre - rund 1.400 Prozent gewann die Chip-Aktie in den letzten fünf Jahren an Wert. An dieser hervorragenden Performance wird auch der Aktiensplit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...