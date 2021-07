Die PNE AG macht Kasse mit Verkauf rumänischer Windparkprojekte: Hierfür hat der Windparkprojektierer die Rechte an drei Windparkprojekten in Rumänien an ein großes, weltweit in erneuerbaren Energien engagiertes Unternehmen verkauft. In den Projekten können Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von bis zu 220 MW errichtet werden. Bei der weiteren Entwicklung werden PNE und der Käufer zusammenarbeiten. ...

