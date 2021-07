Die Aktie von GR Silver Mining testet das Tief aus dem Oktober. Hier könnte nun die Wende anstehen, denn das Unternehmen wird nun die erste Ressourcenschätzung für sein Flaggschiff-Projekt Plomosas veröffentlichen.

Wieder ein Zwischentief?

Eine interessante charttechnische Konstellation bietet sich gerade bei GR Silver Mining (0,53 CAD | 0,36 Euro; CA36258E1025). Denn die Aktie testet derzeit das Tief aus dem Oktober 2020. Mit dem Silberpreis war es für den Silber-Explorer bergab gegangen. Doch das muss nicht so bleiben. Denn im Oktober erwies sich dieses Kursniveau als ein Zwischentief, von dem es wieder bergauf ging. In der Spitze lag das Kursplus in der Folge bei mehr als 50 Prozent.

GR Silver Mining: Ressourcenschätzung steht an

Nun könnte es auch operativ wieder Unterstützung für eine Kurswende geben. Denn im Laufe des Juli will GR Silver Mining die erste Ressourcenschätzung ...

