Mit einem satten Minus von elf Prozent hat die Aktie von Siemens Energy am Donnerstag den Handel beendet. Nach der Gewinnwarnung der Tochter Siemens Gamesa musste der Konzern selbst die Prognosen senken, die Beteiligung am Turbinenbauer hat zudem massiv an Wert verloren. Zahlreiche Experten haben deshalb nun ihre Einschätzungen überarbeitet.Trotz des herben Rückschlags bei Gamesa hält DZ-Bank-Experte Thorsten Reigber etwa vorerst an seiner Kaufempfehlung mit Ziel 32 Euro fest. Die langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...