Royal Gold: Anstieg beim Goldpreis könnte zu Kursexplosion führen! >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Spannende Chartformation bei Royal Gold (RGLD). Profite im Edelmetallsektor ohne branchenspezifische Risiken!

Symbol: RGLD ISIN: US7802871084

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie stieg bis zu ihrem bisherigen Jahreshoch in der zweiten Maihälfte relativ kontinuierlich an, fiel dann aber als Folge schwächerer Goldnotierungen unter den 50er-EMA. Inzwischen liegt der Kursverlauf wieder oberhalb der gleitenden Durchschnitte und setzt dort zu einer Seitwärtsbewegung an.

Chart vom 15.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 118.09 EUR