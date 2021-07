Nach dem schwachen Donnerstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein stabiler Wochenausklang ab. Die Vorgaben für den DAX sind am Freitag nicht eindeutig. Im US-Handel fielen vor allem die Technologie-Indizes mit einem Rücksetzer von ihren Rekordniveaus auf. Der Dow Jones Industrial ging aber solide aus dem Handel, wenngleich er seinem Mai-Rekord weiter nicht gefährlich werden konnte. In Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...