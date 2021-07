*AUTOABNSATZ IN H1 IN EUROPA FAST 2 MIO NIEDRIGER ALS H1 2019 EU Neuzulassungen für PKW im Juni +10,4% gg Vj auf 1,048 Mln Richemont Q1 Umsatz schlägt Erwartungen, Q1 UMSATZ KONST. FX +129%, ERW. +112,1%EMS-CHEMIE H1 NETTOUMSATZ CHF1,17 MRD, ERW. CHF1,13 MRD UMA HEBT AUSBLICK FÜR 2021 AN, VORL. Q2 UMSATZ €1,59 MRD,ERW. €1,44 MRD Deutscher Haftpflicht-Versicherer meldet Datenklau durch Hacker AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST AUF ZWEI DEUTSCHEN BAUERNHÖFEN Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen, aber die steigenden Rohstoffpreise bereiten den Mannheimern Sorgen. CFO Dagmar Steinert erwartet zumindest temporär "erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität" und verweist dabei auch auf die Volatilitäten in den Lieferketten. Die ...

