GAME-CHANGER KUPFER: STARTSCHUSS: Neuer Spieler am Markt! Kupfer-Transformation löst massive Kurs-Explosion aus!

Man spricht von einem Transition Point, wenn sich bei einem Unternehmen fundamental etwas gravierend ändert. Genau dies ist hier der Fall und das Gute daran: Sie können noch von Beginn an daran maximal partizipieren!

Von einem Tag auf den anderen ein Vielfaches wert!

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir hatten Sie schon mehrfach auf einen nahenden Kupferengpass hingewiesen, da die Nachfrage nach Kupfer vor allem durch die grüne Revolution vorangetrieben wird und nach Schätzungen von Goldman Sachs bis 2030 deutlich um bis zu 900% auf 8,7 Mio. Tonnen steigen.

Schauen Sie sich nur unsere jüngste Empfehlung Kutcho Copper an, und Sie sehen wie explosiv der Markt hier auf Unternehmensmeldungen im Kupfersektor reagiert!

Im letzten Update unseres Geheimtipps Aguila American Gold (WKN: A2DR6E) haben wir uns bereits weit aus dem Fenster gelehnt, dass sich die Gerüchte im Markt verdichten, dass es hier schon bald zu einer fundamentalen Transformation kommen wird, die zu einer kompletten Neubewertung der Aktie führen wird. Und einmal mehr hat unser Spürsinn am Markt uns nicht enttäuscht, denn Aguila hat geradezu sensationelle News berichtet, die zum absoluten Gamechanger für das Unternehmen werden dürften!

Und das beste an der Situation ist, dass Sie von Beginn an dabei sein können! Ein Glücksfall, wie er selten eintritt und den es zu nutzen gilt!

Kupfer als Werttreiber und Kurskatalysator zugleich!

Aguila American Gold (WKN: A2DR6E) hat nun einen Super-Deal getätigt, indem es 100 % am Kupferprojekt Cora in Pinal County, Arizona, erworben hat. Das Projekt wurde im Rahmen eines umfangreichen Projektgenerierungsprogramms identifiziert, das auf Kupferlagerstätten in bergbaufördernden Rechtsordnungen Nordamerikas abzielt.

Das Cora-Projekt liegt 75 km nordöstlich von Tuscon im Herzen des südlichen Kupfergürtels von Arizona, besteht aus 46 gewährten Claims mit einer Gesamtfläche von 3,84 km² und liegt in der Nähe von erstklassigen Porphyr-, VHMS- und Skarn-Kupferprojekten.

Genauer gesagt: Viele der größten Kupferminen und Entwicklungsprojekte Nordamerikas liegen im Umkreis von 100 km von Cora, darunter Ray, Miami, Resolution, Florence und Silver Bell (siehe nachfolgende Grafik) mit gigantischen Resourcen von bis zu 2 Mrd. Tonnen kombiniert mit hohen Kupfergehalten!

Quelle: Aguila American Gold

Darüber hinaus weisen historische Bohrergebnisse im Cora-Projektgebiet auf exzellente Kupfergehalte hin, die Intervalle umfassen u.a. 99,7 m mit 0,28 % Kupferanteil und 39,6 m mit 0,38 % Kupferanteil!

Kein Wunder, dass sich CEO Mark Saxon hocherfreut über die Akquisition zeigt:

"Das neu abgesteckte Cora-Projekt stellt einen spannenden Schritt für Aguila in die Kupferexploration im Westen der USA dar. Wir haben viele Projekte bewertet und Cora sticht als bedeutendes Kupferprojekt in einer der weltweit führenden Kupferproduktionsregionen hervor. Das Timing könnte nicht besser sein, denn die sichere globale Kupferversorgung wird immer knapper, einhergend mit einem starken Nachfragewachstum infolge eines globalen Infrastruktur-, Elektrifizierungs- und erneuerbaren Energiebooms."

Hier geht's zur Pressemitteilung:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/14159372-aguila-american-gold-sichert-kupferprojekt-cora-sueden-arizonas

DOPPEL-JOKER: Wiederholt sich der Goldrausch des 19. Jahrhunderts?!

Aguila American Gold (WKN: A2DR6E) besitzt darüber hinaus ein äußerst aussichtsreiches Gold-Standbein. Das WUSA-Projektgebiet liegt unmittelbar südöstlich der Gemeinde Cottage Grove in Zentral-West-Oregon und ist über forstwirtschaftliche Straßen erreichbar. Zudem verläuft der Interstate 5 Freeway ganz in der Nähe, was für eine hervorragende Verkehrsanbindung sorgt.

Quelle: Aguila American Gold

Durch die Partnerschaft mit dem größten privaten Landbesitzer der USA hat Aguila American Gold Zugang zu einem 70.000 (!!!) Hektar großen Land in den Western Cascade Ranges erhalten.

Erst Ende Juli letzten Jahres sicherte sich Aguila American Gold das "WUSA Gold Project", ein bohrfertiges epithermisches Goldsilberprojekt im Distriktmaßstab in den Western Cascades, Oregon, USA. Seitdem geht es Schlag auf Schlag!

Das Beste daran: Trotz exzellenter Aussichten und eines direkt angrenzenden Goldrauschgebiets aus dem 19. Jahrhundert (Sie wissen bereits: Gold findet man leichter dort, wo bereits in der Vergangenheit welches gefunden wurde!) lag das WUSA-Projekt 70 Jahre lang unerforscht hinter verschlossenen Toren. In dieser Zeit ist der Goldpreis von 35 USD auf 1900 USD pro Unze, das Projektgebiet folglich um ein Vielfaches mehr wert geworden!

Bereits die ersten Bohrergebnisse sind allererste Sahne!

In Rekordgeschwindigkeit wurden jüngst auf insgesamt 649 Metern die ersten Löcher erfolgreich gebohrt, die Bohrergebnisse machen in Anbetracht der Highlights Lust auf mehr:

4 Löcher wurden entlang eines 1,6 km langen Streichs der voraussichtlichen Scherzonenstruktur gebohrt, die sich alle mit Gold oder epithermischen Pathfinder-Elementen kreuzten.

Identifizierung eines ausgedehnten epithermischen Nord-Süd-Systems mit Gold, das in 3 von 4 Bohrlöchern entdeckt wurde.

Die Ergebnisse bestätigen einen epithermischen Ablagerungsstil mit geringer Sulfidierung, der in den westlichen USA bekannt ist und in der Regel hohe Goldgehalte aufweist.

Bei der Kartierung und beim Bohren wurden neben der Assoziation mit einer nahe gelegenen Quecksilbermine weit verbreitete Veränderungen von Argillium, Eisenoxid und Kieselsäure, Venenstrukturen im offenen Raum und Karbonat- (Baryt-) Adern beobachtet, die äußerst positive Indikatoren für einen epithermischen Mineralisierungsstil sind!

Im Detail weisen die Bohrlöcher folgende Gehalte auf, allen voran die erhöhten Pathfinder-Metalle (As, Sb, Te, Cu) sind dabei bemerkenswert!

SDH-02-20: 6,1 m bei 0,17 g / t Au, 1,1 g / t Te von 50,3 m

SDH-03-20: 1,5 m bei 0,20 g / t Au von 184,4 m und 2,7 m bei 0,14 g / t Au von 213,4 m

SDH-04-20: 4,9 m bei 0,5% Ab 203,9 m

SDH-05-20: 1,2 m bei 0,22 g / t Au,> 1% As, 0,14% Sb

Quelle: Aguila American Gold

Alle Zutaten sind vorhanden und die Herdplatte in Betrieb: Hier fliegt in Kürze der Deckel weg!

Die Kombination aus einem Top-Management, dem zusätzlichen Einstieg in den äußerst lukrativen Kupfermarkt und einer guten Finanzierung stellen bei Aguila American Gold (WKN: A2DR6E) die perfekte Mischung dar, um die Aktie explodieren zu lassen. Sollten Sie bei Kutcho Copper in die Röhre geguckt haben, sollten Sie sich diese Chance nun wirklich nicht entgehen lassen und sich dann doppelt ärgern!

Nachdem man sich bereits im Westen Amerikas mit seinem WUSA Gold Projekt extrem aussichtsreich positioniert und beste Voraussetzungen hat, einen weiteren Goldrausch im Westen der USA auszulösen, gibt das Unternehmen nun auch mit dem "grünen Gold" Kupfer Vollgas, so dass eine komplette Neubewertung der Firma zwangsläufig anstehen muss!

Wichtig für Sie als Anleger: Firmenlenker Mark Saxon hat seine Investoren mit Tasman Metals schon einmal reich gemacht hat! Dabei hat sich die Marktkapitalisierung innerhalb von 18 Monaten ver-15-facht (!!!) und stieg von 20 Mio. auf 300 Mio. Dollar, bevor das Unternehmen dann von einer schwedischen Investorengruppe übernommen wurde! Daher trauen wir ihm auch mit Aguila American Gold wieder einen großen Wurf zu! Die Voraussetzungen hierfür wurden mit dem genialen Kupferdeal nun mehr als geschaffen!

Mit Blick auf die enge Aktionärsstruktur dürfte der Kurs schneller nach oben laufen als man gucken kann! Kommen Sie diesem zu erwartenden Run zuvor und decken Sie sich mit Aktien ein, bevor die breite Masse wieder auf diesen Zug aufspringt! Aktuell kaufen Sie zum absoluten Schnäppchen-Preis nach einer äußerst stabilen Bodenbildung! Sie sollten jedoch wissen, wie heiß die Investoren-Meute aktuell auf Kupferstorys ist und nicht lange zögern!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

