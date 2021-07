Mit dem Luxus-Modelabel Dolce & Gabbana betritt ein weiterer großer Name den Boom-Sektor der Non-fungible-Token. Es hat sich viel getan, seitdem im Jahr 2017 Token-gewordene Sammelkätzchen das Ethereum-Netzwerk schier in die Knie gezwungen und Non-fungible-Token (NFT) zum Durchbruch verholfen haben. Nicht nur haben sich die Crypto-Kitties-Gründer mit Flow mittlerweile ihre eigene Blockchain gebastelt, auch die Vielfalt an digitalen Sammelgegenständen vergrößerte sich in den vergangenen Monaten dramatisch. ...

