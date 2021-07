Wie der GDV bekanntgibt, soll neben der Hochwassergefährdung im Geoinformationssystem ZÜRS Geo künftig auch das Risiko für Starkregen mit berücksichtigt werden. So bekommen die Unternehmen die Möglichkeit, extreme Niederschläge als separate Gefahr differenziert in ihrer Risikobewertung zu berücksichtigen. Die deutschen Versicherer wollen Klimarisiken künftig noch genauer in der Risikoanalyse abbilden. Neben der Hochwassergefährdung wird im Geoinformationssystem ZÜRS Geo auch das Risiko für Starkregen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...