DGAP-Ad-hoc: 4finance S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

4finance EUR-Anleihegläubiger billigen Refinanzierung



16.07.2021 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



16. Juli 2021. Die 4finance Holding S.A. (die "Gruppe"), einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digital Konsumentenkredite spezialisiert hat, veröffentlicht heute die Ergebnisse der kürzlich abgehaltenen Abstimmung der EUR-Anleihegläubiger. Der Beschluss, der auch die Verlängerung der Laufzeit der EUR-Anleihen um 3 Jahre bis Februar 2025 beinhaltete, wurde erfolgreich gefasst. Im Laufe des heutigen Tages wird die vom Notar unterzeichnete Beurkundungserklärung beim Bundesanzeiger eingereicht und auf der Website der Gruppe veröffentlicht. Der als Protokollführer der Abstimmung fungierende Notar hat die Abgabe gültiger Stimmen von mehr als 1.300 Anlegern bestätigt, die insgesamt EUR-Anleihen im Nominalwert von rund EUR 107 Mio. halten. Mit einer Beteiligung von 73,2 % der ausstehenden Anleihen wurde die Beschlussfähigkeitsschwelle von 50 % ordnungsgemäß erfüllt. Von den teilnehmenden Investoren haben gemessen am Wert der ausstehenden EUR-Anleihen insgesamt 97,5 % für den Beschluss gestimmt, sodass auch die qualifizierte Mehrheitsschwelle von 75 % ordnungsgemäß erfüllt wurde. Die Anleihebedingungen der EUR-Anleihen werden nach Ablauf der gesetzlichen Widerspruchsfrist voraussichtlich Ende August formell geändert. Im Anschluss erfolgt die Ausschüttung der Änderungs- und Teilnahmeentgelte an die jeweiligen Investoren. Die vollständigen Unterlagen sind auf der Website der Gruppe verfügbar unter: https://www.4finance.com/investors-and-media/bonds/. Die vollständige Pressemitteilung der Gruppe finden Sie unter https://www.4finance.com/investors-and-media/press-releases. Aalto Capital (München) agierte als Financial Advisor für 4finance.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 4finance

investorrelations@4finance.com

press@4finance.com Aalto Capital

manfred.steinbeisser@aaltocapital.de

+49 89 8986777-0



Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung.

