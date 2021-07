Die Anforderungen an eine moderne Bedienoberfläche haben sich mit den Jahren stark gewandelt. So erwarten Nutzer heute einen mobilen Zugriff auf die Anwendungen, eine intuitive Nutzerführung und Features wie Gestensteuerung, Multi-Touch-Funktionalität und Mehrsprachigkeit. Die Anforderungen an eine moderne Bedienoberfläche haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Experten sprechen von "Consumerization" und meinen damit, dass Anwender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...