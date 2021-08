DJ Raub-Roboter: Maschinen vernichten Jobs, statt welche zu schaffen - Manches können Maschinen einfach besser als Menschen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts009/26.08.2021/09:00) - Von Lebensmittelproduktion und -verarbeitung über Reinigung bis hin zu Service: Roboter und KI übernehmen bereits viele Aufgaben, die menschliche Arbeitskräfte tun sollten oder könnten. Sie vernichten Jobs! Aber stimmt das wirklich?

Im Anhang finden Sie die komplette Medienmitteilung!

Pogastro.com ist Teil der Precom Group AG und gehört seit Jahren zu den effektivsten Vermarktungstools in der Gastronomie. Pogastro.com unterstützt gastronomische Unternehmen in der Digitalisierung und dem Marketing. So zum Beispiel mit digitalen Speisekarten, Webauftritten, Reservierungslösungen, Covid-19-Gäste-Registrierungen oder Promotions-Werkzeugen für Social Media. Pogastro.com präsentiert Gästen mit seinem öffentlichen Verzeichnis die leckersten Angebote aus der Welt der Gastronomie und ist die Initiantin der Kampagne # sichergeniessen, die nach Corona das Vertrauen in die Gastro-Branche wieder stärken soll.

(Ende)

Aussender: Pogastro Switzerland Ansprechpartner: Lara Tel.: 041 500 75 51 E-Mail: lara@pogastro.com Website: www.pogastro.com/services

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210826009 ]

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 03:01 ET (07:01 GMT)