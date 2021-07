Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Ziel des Metzler Eastern Europe/Class A-Fonds (ISIN IE0000111876/ WKN 577999) ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, so die Experten von Metzler Asset Management.Der Fonds investiere überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit seien mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es sei nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35% seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiere. Derivate könnten eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern. Der Vergleichsindex für den Fonds sei MSCI EFM Europe and CIS IMI Custom Capped ("MSCI EM Eastern Europe Custom"). ...

