Ab sofort sind in Deutschland auch die Bestellbücher für den Dacia Spring in der Einstiegsversion "Comfort" geöffnet. Der Basispreis liegt bei 20.490 Euro. Nach Abzug des Elektrobonus ist das Modell bereits ab 10.920 Euro erhältlich. Den Marktstart kündigt Dacia für Herbst an. Das Datenblatt des E-SUV in aller Kürze: Der Spring ist 3,73 Meter lang, 1,62 Meter breit und 1,49 Meter hoch. Der Radstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...