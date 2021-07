Öl der Sorte WTI befindet sich seit Ende März in einem steigenden Trendkanal. Dabei wurde nun der unterer Trendkanalbereich erreicht. Hier könnte WTI drehen und den übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Eine neue Long-Position in Trendrichtung bietet sich nun im Bereich von 71,00/72,00 US-Dollar an. Der Aufwärtstrend ist klar intakt, die nächste Zielmarke wäre im Bereich von 73,00 Dollar am 10er-EMA zu sehen. ...

