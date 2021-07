Der weltweit drittgrößte Sportartikelhersteller hat am Freitag Eckdaten zum zweiten Quartal vorgelegt. Puma profitierte vor allem von neuen Produkten und einer starken Nachfrage in Nordamerika. Die Zahlen des Adidas- und Nike-Konkurrenten sind so gut ausgefallen, dass Puma die Prognosen fürs Gesamtjahr anhebt. Doch die Puma-Aktie fällt. Der Sportartikelhersteller Puma hebt nach einem erfolgreich verlaufenen zweiten Quartal seine Ziele für 2021 an. Das Management erwartet nun für das Geschäftsjahr ...

