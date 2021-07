Der chinesische Einkaufsmanagerindex läuft nach einer Erholung wieder abwärts in Richtung der Marke von 50 Punkten. Alles darüber bedeutet Wachstum für die Wirtschaft. Bei Werten darunter stehen die Zeichen auf Rezession. Auf Grund der weltweit verzahnten Wirtschaft, hat eine rezessive Phase in China sehr wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Kursentwicklung der Indices in Deutschland und der USD sowie den Währungsmarkt. Noch ist unklar, ob es ...

