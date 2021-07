DJ bet-at-home erhält ISO 27001-Zertifizierung für Information Security Management System

Düsseldorf/Linz (pts005/16.07.2021/10:00) - Der börsennotierten Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming bet-at-home wurde nach einer umfassenden Prüfung des Information Security Management Systems für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta mit der ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung ausgezeichnet. Der Geltungsbereich dieser Zertifizierung spezifiziert die Sicherheitsstandards eines umfassenden Informationssicherheits-Management Systems in Bezug auf sämtliche IT- und Geschäftsprozesse sowie auf alle sensiblen Informationen des bet-at-home.com AG Konzerns.

bet-at-home ist nach erfolgreichem Abschluss des finalen Audits seit dem 13. Juli 2021 für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert. Der Fokus dieses weltweit definierten technischen und sicherheitsbezogenen Standards für die Sicherheit von Informationen und IT-Umgebungen liegt auf dem Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Informationen in einem Unternehmen und setzt neue Maßstäbe in der Verarbeitung von Daten unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Darüber hinaus erleichtert die ISO 27001-Zertifizierung den Prozess von Lizenzanträgen in neuen Ländern und Regionen.

"Die Zertifizierung nach ISO-27001 untermauert abermals unseren hohen Anspruch an die technischen und sicherheitsbezogenen Standards im Umgang mit vertraulichen Informationen unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Wir sind davon überzeugt, dass die Zertifizierung nicht nur Grundlage für künftige Lizenzerteilungen sein wird, sondern auch bei der Kooperation mit Drittanbietern wie Zahlungsdienstleistern und Software-Providern eine wesentliche Rolle spielen wird", so Franz Ömer, Vorstand des bet-at-home.com AG Konzerns.

Die Gültigkeit der ISO-Zertifizierung wird durch jährliche Review-Audits und dreijährige Verlängerungs-Audits aufrechterhalten.

Über bet-at-home Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,4 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31. März 2021 trugen 283 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming.

