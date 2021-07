Die American Financial Group Inc. (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) schüttet am 2. August 2021 eine einmalige Sonderdividende von 2,00 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 26. Juli 2021. Der Konzern schüttet aktuell auf das Jahr hochgerechnet eine reguläre Dividende von 2,00 US-Dollar (aufgeteilt in vier Quartalsdividenden) aus. Dies entspricht beim ...

