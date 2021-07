In Zeiten von Negativzinsen bleiben Aktien alternativlos. Kein Wunder, dass immer mehr Börsenneulinge auf das Parkett stürmen. Unerfahrene können jedoch viel falsch machen. In der brandneuen Money-Train-Folge geht es daher um die häufigsten Fehler von Tradern und wie sich diese Fehler vermeiden lassen. Martin Weiß begrüßt in dieser Folge den technischen Analysten Timo Nützel. Zusammen erörtern beide die häufigsten Fehler, die Börsenanfänger üblicherweise begehen. Die Tipps sind sowohl für Trader ...

