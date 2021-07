Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel zeigt sich im Wochenverlauf weiter schwach. Am heutigen Freitag drückt zusätzlich noch JP Morgan auf die Stimmung, nachdem sie das Kursziel massiv gesenkt haben. Anleger müssen jetzt diese Marke beachten.Der Kurs von Nel öffnete an der Heimatbörse in Oslo mit einem Down-Gap von sechs Prozent, nachdem gestern Abend die US-Investmentbank JP Morgan sich kritisch zur aktuellen Lage geäußert hatte. Die Analysten stufen die Aktie von "neutral" auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...