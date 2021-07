Boston (www.fondscheck.de) - Die jüngste Underperformance von Schwellenländer (EM)-Aktien hat sie auf Bewertungsbasis relativ attraktiv erscheinen lassen, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Und da die Schwellenländer ihre Impfprogramme beschleunigen würden, würden die Experten von State Street Global Advisors glauben, dass ein weiterer Aufschwung und Wachstum bevorstehen könnten. Man habe gesehen, wie sich dieses Szenario in den entwickelten Märkten abgespielt habe und da die Schwellenländer einen besseren Zugang zu Impfstoffen erhalten würden, sollte dies ein Katalysator für die wirtschaftliche Erholung sein. ...

