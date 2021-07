Die Inflationsrate in der Eurozone fiel im Juni auf 1,90% von 2% im Mai und entsprach damit den Markterwartungen. Die Kerninflation stieg im Juni um 0,90% gegenüber dem Vorjahresmonat, was ebenfalls den Schätzungen der Analysten entsprach. EURUSD prallte vor den heutigen Daten von der Unterstützung bei 1,1800 ab und testet derzeit den 50er-SMA (grüne Linie). Sollte ein Durchbruch nach oben erfolgen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 1,1840 beschleunigen, der mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...