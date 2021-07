Cathie Wood ist in letzter Zeit für viele Stockpicker ein Begriff geworden. Unter ihrem Management ist der Ark Innovation ETF in den letzten drei Jahren um 181 % stark gestiegen und hat damit die 60 % Rendite des S&P 500 übertroffen. Was ist also ihr Geheimnis? Cathie Wood investiert mit einer langfristigen Denkweise und konzentriert sich eher auf innovative Technologien als auf kurzfristige Wachstumstreiber. Zu diesem Zweck hat Ark kürzlich Aktien von Tesla (WKN: A1CX3T) und Zillow Group (WKN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...