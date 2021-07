Die aktuelle (US-)Quartalsberichtssaison erreicht in Kürze den Technologiebereich. Bereits in der nächsten Woche wird es für IBM und Texas Instruments unter diesem Aspekt interessant. Die Quartalsberichte werden ein wichtiger Gradmesser sein und den Aktien der berichtenden Unternehmen womöglich Impulse in die eine oder andere Richtung geben. Schauen wir uns die charttechnischen Konstellationen der Werte im Vorfeld der anstehenden Veröffentlichungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...