Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute wieder keine Veränderungen an ihrer Zinspolitik verkünden wollen, so die Analysten der Nord LB.Die Notenbanker in Tokio würden die japanische Wirtschaft folglich auch weiterhin mit sehr ruhiger Hand steuern - kritische Beobachter könnten allerdings auch argumentieren, dass man einfach nur auf Zeit spiele. In jedem Fall würden der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren weiterhin auf dem "bewährten" Niveau bleiben. Diese Nachricht stelle aber wohl keine Überraschung dar. ...

