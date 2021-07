Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Asset Management-Branche setzte im zweiten Quartal 2021 ihren Trend nach oben fort und war weltweit im Aufwind, so die Experten von der Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH.Für diesen Zeitraum habe das aktuell 92 Einzelwerte umfassende Dolphinvest Global Asset Managers Barometer ein Plus von 10,42% aufgewiesen und damit den MSCI World Gross EUR, der es auf +6,92% gebracht habe, deutlich hinter sich gelassen. ...

