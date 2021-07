Der Schweizer Ladeinfrastruktur-Hersteller Juice Technology hat mit dem Juice Charger me eine kompakte Wallbox vorgestellt. In Deutschland soll das Modell für das KfW-Förderprogramm 440 - also die Wallbox-Förderung - qualifiziert sein. Auf der Liste der förderfähigen Ladegeräte ist der Juice Charger me bereits geführt - neben dem Juice Charger 2 Fix (sofern auf 11 kW gedrosselt" und dem Juice Charger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...