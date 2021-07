Der Swiss Market Index schöpft seinen kurzfristig verfügbaren Spielraum nach unten nicht mehr aus - ein positives Zeichen. Seit einer Woche pendelt sich der SMI eher in der oberen Hälfte seiner Tradingrange ein, schon kleinste Rückschläge an den Monatsdurchschnittspreis (blaue Linie) knapp unter der 12.000er-Marke werden verstärkt gekauft. Hält dieser Zustand an, ist ein Ausbruch nach oben über die ...

