Arend Arends, der langjährige Vorstandsvorsitzende der NV-Versicherungen, tritt in den Ruhestand und übergibt das Steuerrad an seinen Nachfolger Holger Keck, der zukünftig gemeinsam mit dem neu in den Vorstand berufenen Henning Bernau den NV-Vorsitz bildet. Bei den NV-Versicherungen wird es zum Monatsende einen Wechsel im Vorstand geben: Der langjährige Vorstandsvorsitzende Arend Arends wird am 30.07.2021 in den Ruhestand verabschiedet und überträgt seine Aufgaben zum 01.08.2021 an seinen Vorstandskollegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...