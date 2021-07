Mainz (ots) - Wie die Kosmetikpalette rund um eine Apotheker-Creme über Jahrzehnte erweitert und zu einer deutschen Erfolgsmarke mit weltweitem Bekanntheitsgrad ausgebaut wurde, das schildert am Dienstag, 20. Juli 2021, 20.15 Uhr "Die NIVEA-Story" im ZDF. Der Film von Taner Karaarslan und Tugay Tumay steht ab Dienstag, 20. Juli 2021, 12.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Das Vertrauen, das die Verbraucher der Marke seit mehr als 100 Jahren entgegenbringen, ist immens. Wie hat NIVEA das geschafft? Und sind die Produkte so gut, wie es die Werbung verspricht? "ZDFzeit" stellt NIVEA auf den Prüfstand - mit eigenen Stichproben und Tests.Wie wirksam ist NIVEA etwa gegen Alterserscheinungen der Haut? Wie sieht es mit umstrittenen Inhaltsstoffen aus? Eine Auswahl der beliebtesten NIVEA-Produkte wird auf mögliche Schadstoffe untersucht - und das Labor wird fündig. "ZDFzeit" nimmt auch das grüne Image der Marke unter die Lupe: Wie umweltfreundlich sind die Sonnencremes?"ZDFzeit" hinterfragt, inwiefern NIVEA seinen Werbeversprechen und dem Vertrauen der Kunden gerecht wird.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-die-nivea-story/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-die-nivea-story-100.html"ZDFzeit" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfzeithttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4970543